Cronaca
TERRORISMO

L'Aquila, condannato a 5 anni e 6 mesi il palestinese Anan Yaeesh

Assolti gli altri due imputati. La difesa aveva chiesto l'assoluzione, in aula reazioni forti da alcuni manifestanti pro Pal

16 Gen 2026 - 16:08
© Da video

© Da video

La Corte d'Assise dell'Aquila ha condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione il palestinese Anan Yaeesh. La condanna è stata emessa nel merito del processo per associazione con finalità di terrorismo nel quale Yaeesh era imputato insieme ad altri due connazionali, Ali Irar e Mansour Doghmosh, che sono stati assolti. Anan Yaeesh, attualmente detenuto a Melfi, ha seguito la lettura del dispositivo in collegamento mentre Irar e Doghmosh erano in aula. L'accusa aveva chiesto 12 anni per il condannato, 9 per Irar e 7 per Dogmosh. Le difese dei tre avevano chiesto l'assoluzione contestando l'impianto accusatorio. Alla lettura della sentenza ci sono state forte reazioni in aula da parte di alcuni manifestanti pro pal.

