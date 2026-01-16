L'Aquila, condannato a 5 anni e 6 mesi il palestinese Anan Yaeesh

La Corte d'Assise dell'Aquila ha condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione il palestinese Anan Yaeesh. La condanna è stata emessa nel merito del processo per associazione con finalità di terrorismo nel quale Yaeesh era imputato insieme ad altri due connazionali, Ali Irar e Mansour Doghmosh, che sono stati assolti. Anan Yaeesh, attualmente detenuto a Melfi, ha seguito la lettura del dispositivo in collegamento mentre Irar e Doghmosh erano in aula. L'accusa aveva chiesto 12 anni per il condannato, 9 per Irar e 7 per Dogmosh. Le difese dei tre avevano chiesto l'assoluzione contestando l'impianto accusatorio. Alla lettura della sentenza ci sono state forte reazioni in aula da parte di alcuni manifestanti pro pal.