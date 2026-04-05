Ischia, sette persone ferite dai fuochi d'artificio

Sette persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Sono state colpite da alcuni fuochi d’artificio regolarmente previsti dal programma. Nel dettaglio sarebbero state colpite da frammenti in fase di ricaduta. I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature. Tra i feriti c'è anche una bambina di 8 anni.