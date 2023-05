Insulti e "avvertimenti" in tutto il nord Italia: "I tifosi del Napoli non festeggino nelle nostre città"

Da Udine a Bergamo, passando per Varese e Torino sono tante le tifoserie che in questi giorni stanno intimando ai tifosi presenti in queste città di non scendere in strada per festeggiare.



Un esempio è il volantino "Bergamo non festeggia", pubblicato su Twitter: "In questa terra non possono essere tollerati festeggiamenti per la squadra partenopea - si legge nel post - ricordiamo a ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno adeguate risposte alle loro attività anche a distanza di tempo".



Situazione molto tesa anche a Udine, proprio dove la squadra di Luciano Spalletti potrebbe finalmente festeggiare il terzo scudetto della sua storia. "Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. Rispetto", questo il messaggio con cui i tifosi friulani hanno voluto manifestare la propria contrarietà agli eventuali caroselli azzurri.



Messaggi simili anche a Torino, dove impera la rivalità storica con la Juventus: "A Torino ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze. Già quando lo fanno i nostri i cugini per festeggiare le loro promozioni dalla B alla Serie A facciamo fatica a contenerci e a non scendere, ma è anche la loro città. Questa non è la vostra città, quindi evitate perché non ve lo permettiamo".