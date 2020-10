Influenza, Speranza: le Regioni hanno acquistato il 70% di vaccini in più

ansa

Dalle Regioni è stato acquistato "il 70% in più dei vaccini antinfluenzali e il mio invito è di sottoporsi alla vaccinazione, perché quest'anno è particolarmente importante per la potenziale sovrapposizione con i sintomi" del Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo che "la campagna antinfluenzale sta partendo in anticipo in tutte le Regioni".