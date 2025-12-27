Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'INTERVENTO DEL 118

Incidente stradale nell'Alessandrino, un morto e un ferito

27 Dic 2025 - 01:55
© Ansa

© Ansa

La vettura su cui la coppia stava viaggiando è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa in un burrone

Una donna di 75 anni è morta in un incidente stradale nei boschi intorno a Pareto (Alessandria), nell'Acquese. Il marito è stato portato all'ospedale del capoluogo alessandrino in codice rosso in condizioni di ipotermia. La vettura su cui la coppia stava viaggiando è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa in un burrone. I due sarebbero rimasti nell'abitacolo diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118 e i vigili del fuoco, che sono stati impegnati nel recupero del mezzo.

alessandria