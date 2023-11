Incidente stradale a Messina, 66enne cade in un burrone con l'auto: morto

Un 66enne, Carmelo Taurino, è morto in un incidente stradale a Furci Siculo (Messina).

L'uomo era alla guida della sua auto quando, a causa di un malore, ha perso il controllo ed è precipitato in un burrone. Inutile l'intervento repentino dei soccorritori del 118: per il conducente non c'è stato nulla da fare, mentre il passeggero che viaggiava con lui ha riportato soltanto ferite lievi. I due erano usciti per andare a caccia.