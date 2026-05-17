Tragico incidente all'autodromo di Vallelunga (Roma): morto un motociclista di 60 anni

Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe '66, nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup nell'autodromo di Vallelunga, durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento highside all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico, per Tempesti sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. La Federazione motociclistica italiana (Fmi) tutta, a partire dal presidente Giovanni Copioli, e il Gentlemen's Motor Club Roma si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team (LBT Squadra Corse).