Il Vallese adotterà un nuovo software per i controlli anticendio

Il Cantone del Vallese ha deciso di "rafforzare la formazione dei responsabili della sicurezza comunale e di sviluppare una piattaforma informatica destinata a facilitare il monitoraggio dei controlli che devono essere effettuati dai comuni". Lo riferisce all'ANSA lo Stato del Vallese, all'indomani degli interrogatori del responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e del suo predecessore che hanno evidenziato un rallentamento dei controlli anticendio a causa di problemi informatici dovuti all'aggiornamento di un nuovo software.