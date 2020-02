Il sindaco di Casalpusterlengo: "I commercianti sono giustamente preoccupati per il futuro"

"I miei concittadini, ora più che mai, hanno bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni". Così Elia Delmiglio intervistato da TgCom24. Il sindaco di Casalpusterlengo ha espresso la sua preoccupazione soprattutto per i commercianti della zona rossa che, per almeno due settimane, sono costretti a non lavorare. Il primo cittadino chiede che il governo non li lasci soli: "A rischio l'attività produttiva dell'intera area".