Igor Protti, l'imperatore delle periferie

Ci sono uomini che vincono. E uomini che restano. Igor Protti apparteneva alla seconda categoria. Per questo oggi fa così male. Un collega stamattina mi ha chiesto: "Ma tu lo avevi mai intervistato?" No. Eppure piango come si piangono gli amici. Perché Igor Protti aveva questo dono raro: riusciva a entrare nella vita delle persone senza bussare, senza clamore, senza costruirsi addosso il personaggio. Ti diventava familiare. Era uno di quelli che sentivi vicini anche senza bisogno di parole. Forse perché apparteneva a un calcio che oggi non esiste più. Un calcio di maglie prima che di contratti e di città prima che di mercati. Di appartenenza prima che di immagine. Igor era tutto questo. Lo stadio, quando giocava lui, non era soltanto uno stadio. Era un rito collettivo. La curva cantava il suo nome per novanta minuti, e quel coro sembrava non finire mai. "Igor Protti capo degli ultrà".