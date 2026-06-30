Hol4All al mare, la vacanza inclusiva di Fondazione Allianz UMANA MENTE a Sibari

La Fondazione Allianz UMANA MENTE, principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia, ha organizzato dal 14 al 18 giugno presso il TH Marina di Sibari in Calabria la prima edizione al mare di Hol4All. Si tratta di “Holiday for All – una vacanza per tutti”, progetto nato per offrire esperienze di vacanza accessibili e inclusive a bambini e ragazzi con disabilità complessa o malattie rare insieme alle loro famiglie. Dopo l’edizione speciale del 2023 all’Isola d’Elba, dedicata esclusivamente ai fratelli e le sorelle di persone con disabilità, quest’anno per la prima voltaHol4All ha portato la propria esperienza inclusiva in una località balneare, ampliando le opportunità di partecipazione e benessere per le famiglie coinvolte.
Le famiglie ospitate
“Hol4All nasce per permettere alle famiglie di vivere esperienze che spesso risultano difficili o addirittura impossibili da organizzare in autonomia”, ha spiegato Maurizio Devescovi, presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato per la prima volta in un contesto balneare un’iniziativa costruita intorno ai bisogni delle famiglie. Rendere accessibile anche il mare significa abbattere nuove barriere e offrire alle famiglie occasioni di serenità, relazione e condivisione che troppo spesso vengono negate.” L'edizione di Sibari ha visto ospitate tredici famiglie e quindici bambini e giovani con disabilità.
Il patrocinio della Regione Calabria
Il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Calabria: "Siamo orgogliosi di aver ospitato in Calabria la prima edizione balneare di Hol4All, un progetto che incarna i valori di inclusione e solidarietà, offrendo esperienze uniche alle famiglie con figli con disabilità”, ha dichiarato Pasqualina Straface, assessore della Regione Calabria con competenze in materia di inclusione sociale. Il programma della settimana ha previsto attività pensate per l'intero nucleo familiare: giochi e momenti ricreativi in spiaggia e in mare, laboratori artistici, attività sportive, uscite in barca a vela, momenti di confronto dedicati ai genitori e iniziative specifiche per fratelli e sorelle dei ragazzi con disabilità.
Il progetto Hol4All
Elemento centrale di questa esperienza è stata la collaborazione con l'Associazione Insieme a Te, realtà di riferimento per l'accessibilità delle spiagge e per la promozione del diritto al mare delle persone con disabilità. Grazie alle competenze e all'esperienza maturate dall'associazione, è stato possibile progettare e realizzare attività che hanno consentito a tutti i partecipanti di vivere in sicurezza e con piena partecipazione l'esperienza della spiaggia e del mare. L'edizione di Sibari si è inserita nel percorso di crescita di Hol4All, che nel 2026 celebra il suo quinto anno di attività. Nato nel 2021 come progetto sperimentale, ha progressivamente ampliato il numero di famiglie coinvolte e i contesti di intervento: a fine 2025 il progetto aveva già coinvolto 221 famiglie e 250 bambini e ragazzi con disabilità provenienti da tutta Italia.