Hol4All al mare, la vacanza inclusiva di Fondazione Allianz UMANA MENTE a Sibari

Elemento centrale di questa esperienza è stata la collaborazione con l'Associazione Insieme a Te, realtà di riferimento per l'accessibilità delle spiagge e per la promozione del diritto al mare delle persone con disabilità. Grazie alle competenze e all'esperienza maturate dall'associazione, è stato possibile progettare e realizzare attività che hanno consentito a tutti i partecipanti di vivere in sicurezza e con piena partecipazione l'esperienza della spiaggia e del mare. L'edizione di Sibari si è inserita nel percorso di crescita di Hol4All, che nel 2026 celebra il suo quinto anno di attività. Nato nel 2021 come progetto sperimentale, ha progressivamente ampliato il numero di famiglie coinvolte e i contesti di intervento: a fine 2025 il progetto aveva già coinvolto 221 famiglie e 250 bambini e ragazzi con disabilità provenienti da tutta Italia.