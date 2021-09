Green Pass, direttore Ema Guido Rasi: tamponi sono solo una fase

IPA

"Non ho niente contro i tamponi ma ritengo che in ambito di Green Pass siano solo una fase e che a tempo debito dovranno essere eliminati, o usati limitatamente a un singolo evento (come nel caso di uno spettacolo che dura due ore)". Lo ha detto all'Ansa l'ex direttore dell'Ema, Guido Rasi. "Purtroppo per loro natura i test danno un risultato la cui validità è effimera", ha aggiunto.