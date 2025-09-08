Giovane ucciso da elica del gommone a Mondello, due indagati per omicidio colposo

Sono due gli indagati per omicidio colposo per la morte di Simone La Torre, il giovane di 22 anni che il 9 agosto, mentre era su un gommone con amici a Mondello, nel Palermitano, è finito in mare ed è stato ferito mortalmente dall'elica del mezzo.In questa prima fase sono stati iscritti un amico della vittima che era alla guida del gommone e che non possedeva la patente nautica e l'uomo che ha noleggiato l'imbarcazione. Ancora al vaglio degli inquirenti la posizione del titolare della ditta che ha affittato il natante alla comitiva. Alla base dell'incidente potrebbe esserci una manovra sbagliata che ha provocato la caduta del 22enne in mare.