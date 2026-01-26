Giornata Memoria, Questura di Roma vieta presidio pro-Pal davanti a sede Pd

Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato la manifestazione che era stata annunciata davanti alla sede nazionale del Partito Democratico martedì pomeriggio in piazza Sant'Andrea delle Fratte. Oltre all'assenza di formale preavviso - sottolinea la Questura -, alla base della motivazione del provvedimento vi è la inidoneità del sito annunciato per ospitare la manifestazione, a ridosso della sede di uno dei principali partiti, nonché il tema del sostegno alla causa palestinese in concomitanza con la Giornata della Memoria.