È morta Carola Frediani, pioniera del giornalismo tecnologico italiano

È morta a 51 anni Carola Frediani, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano, fondatrice del blog "Guerre di Rete" incentrato sulla cybersicurezza e diventato punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Genovese, laureata in Lettere, aveva iniziato la carriera nel capoluogo ligure nel 2000 nell'agenzia Totem di Franco Carlini, tra i primi giornalisti italiani a occuparsi di Internet. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia EffeCinque e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane occupandosi di social media, sicurezza informatica, hacking, sicurezza e diritto della rete in modo approfondito e autorevole.