Genova, litiga con il vicino e si barrica in casa: "Mi faccio male"

Ha litigato con il vicino alzando la voce poi si è barricato in casa, a Genova, con un grosso coltello da cucina minacciando gesti autolesionistici. Sono andate avanti per ore le trattative, condotte dai carabinieri con l'aiuto di una esperta mediatrice, per far desistere un 44enne di origini marocchine. L'uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell'ordine.