Fuggono con l'auto rubata e finiscono in un canale nel Pavese

I carabinieri li hanno intercettati durante un controllo notturno a Bressana Bottarone (Pavia), in Oltrepò Pavese, a bordo di un'auto risultata rubata pochi giorni fa a Broni (Pavia). I militari hanno intimato l'alt alla vettura, che però è ripartita a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento lungo le strade della zona. Dopo pochi chilometri, i fuggitivi sono finiti con il veicolo in un canale di scolo in località Contarossignolo di Barbianello (Pavia). Usciti dall'auto, si sono dati a piedi alla fuga nei campi e, favoriti dalla scarsa illuminazione, hanno fatto perdere le loro tracce. L'auto, a bordo della quale è stato ritrovato un estintore, è stata recuperata dai militari. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per individuare i responsabili e appurare se possano essere le stesse persone scappate domenica 21 dicembre nel Comune di Inverno e Monteleone (Pavia), sempre a seguito di un inseguimento effettuato da pattuglie dell'Arma, in occasione del ritrovamento di un furgone rubato.