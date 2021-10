Trieste, nessun manifestante per corteo No Green pass non autorizzato

Ansa

Sospiro di sollievo in piazza Goldoni, a Trieste: nessun manifestante No Green pass si è infatti presentato alle 9 per il corteo non autorizzato ma annunciato via social. I pochi attivisti che hanno trascorso la notte in piazza Unità a ridosso del palazzo della Regione, dove hanno trovato riparo dalla pioggia e dal freddo, hanno smobilitato.