Trieste, Mattarella: la storia non si cancella, serve responsabilità

"La storia non si cancella, e le esperienze dolorose sofferte dalle popolazioni di queste terre non si dimenticano. Proprio per questa ragione il tempo presente e l'avvenire chiamano al senso di responsabilità". Lo ha detto Sergio Mattarella in Prefettura a Trieste davanti al suo omologo sloveno Borut Pahor, dopo la firma di un memorandum per la restituzione del Narodni dom, cento anni dopo l'incendio che lo distrusse.