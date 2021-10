Trieste, iniziato sgombero portuali: usati anche gli idranti

Al porto di Trieste è cominciato lo sgombero dei manifestanti no Green pass che stazionano davanti al Varco 4. I portuali attendevano i mezzi di polizia seduti a terra intonando "La gente come noi non molla mai" e "Libertà". I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi "in nome della legge" poi sono stati azionati gli idranti.