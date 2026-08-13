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Porto Cervo, affonda super yacht da 30 metri: valore otto milioni di euro

L’emergenza è scattata quando un guasto improvviso nel vano motori ha innescato le fiamme

13 Ago 2026 - 07:50
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