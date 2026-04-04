Vaticano, Papa Leone XIV celebra la sua prima Veglia pasquale

Quella di sabato, 4 aprile, è la prima Veglia pasquale di Papa Leone XIV. Nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, la messa è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale su cui il Papa ha inciso un'Alfa e un'Omega - prima e ultima lettera dell'alfabeto greco - e le cifre dell'anno corrente. Dopo l'accensione del cero, la processione verso l'altare alla quale è seguita la Liturgia della Parola: sette letture e sette salmi prima del Gloria che sancirà la Pasqua. Da qui la celebrazione ha ripreso secondo il normale rito.