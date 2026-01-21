Logo Tgcom24
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Valentino, aperta la camera ardente a Roma

All'ingresso sono stati deposti cuscini di fiori bianchi e due corone di rose mandate da Roma Capitale e dal Teatro dell'Opera

21 Gen 2026 - 11:20
5 foto

È stata aperta la camera ardente di Valentino Garavani, nella sede di Pm23, in piazza Mignanelli 23 a Roma. "Valentino voleva bene alla donna e voleva che fosse bella, quindi lo ringrazieremo per sempre per le sue creazioni": è così che le prime signore in fila hanno ricordato lo stilista, parlando con la stampa. All'ingresso sono stati deposti cuscini di fiori bianchi e due corone di rose mandate da Roma Capitale e dal Teatro dell'Opera. È già entrato l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato. Ad attendere la salma sono stati portati anche i cani di Valentino.

