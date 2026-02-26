1 di 6
a Bormio

Valanga in Valtellina, morti una 28enne e un 25enne

I due sci-alpinisti travolti sul monte Cornaccia. Le vittime sono Marika Mascherona e Alberto De Maron

26 Feb 2026 - 18:03
valanga