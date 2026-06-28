Celebrata la prima unione civile tra sindaci gay in Italia

Unione civile storica a Pordenone, per Alessandro Basso, sindaco della città, eletto con Fratelli d'Italia, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino (Udine), della Lega: è la prima in Italia tra due sindaci in carica. La cerimonia è stata officiata dal sindaco emerito Alvaro Cardin, 90 anni, esponente di punta della Dc dei ruggenti anni Ottanta e Novanta. Tra gli invitati anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e l'europarlamentare Alessandro Ciriani, già sindaco di Pordenone per due mandati e predecessore di Basso. Per la Lega c'era, tra gli altri, la viceministra Vannia Gava. Presenti esponenti della giunta regionale, tra cui gli assessori Cristina Amirante, Riccardo Riccardi e Fabio Scoccimarro, assente il presidente Massimiliano Fedriga.