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Triplice omicidio a Roma

Uccisi con la mannaia mamma, papà e bimba di 6 anni, c'è un sospettato

Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Sul caso indaga la squadra mobile

27 Giu 2026 - 11:02
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