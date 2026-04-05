Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano

Trovato un ordigno bellico sulla spiaggia di Campofelice di Roccella (Palermo). Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Gli artificieri interverranno per disinnescarlo. "Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all'ordigno che è stato circoscritto e transennato - ha detto il primo cittadino sindaco -. Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata".