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la scoperta

Trova un fusto di birra sul ghiacciaio dopo oltre 50 anni: "Era ancora impeccabile"

Il runner Daniel Oberlechner ha recuperato il contenitore pieno pesante più di 40 kg

28 Ott 2026 - 18:26
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