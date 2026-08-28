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forte grandinata e raffiche di vento

Tromba d'aria devasta Cremona: danni in strada e agli edifici

Tra le varie strutture danneggiate ci sono anche il Duomo e il palazzo comunale

28 Ago 2026 - 22:07
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