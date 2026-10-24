Trentino Alto-Adige, risveglio sotto la neve: le Dolomiti si tingono di bianco

© Dolomiti Superski
© Dolomiti Superski
© Dolomiti Superski
© Dolomiti Superski
L'inverno bussa alle porte del Trentino. Nella notte la pioggia si è trasformata in neve sopra i 2mila metri, regalando un risveglio imbiancato. Dal Passo Manghen allo Stelvio, dal Pordoi all'alta Val di Fassa, fino al gruppo del Brenta, le montagne si sono coperte di un sottile manto bianco. Pochi centimetri, ma sufficienti a riaccendere l'entusiasmo degli operatori degli impianti di risalita in vista della stagione invernale. Intanto le temperature continuano a scendere.