Tragedia sfiorata sulla Lecco-Sondrio: masso rimbalza sulla ferrovia e finisce sulla Statale 36

Un masso di notevoli dimensioni verso le 13:30 si è staccato dal monte San Martino - il cosiddetto "Monte marcio" come viene definito dagli abitanti della zona - finendo sulla ferrovia e rimbalzando poi sulla strada statale 36 che costeggia il lago di Como senza investire treni o mezzi in transito. E' accaduto tra gli abitati di Lecco e Abbadia Lariana (Lecco) in località Pradello. La linea ferroviaria è stata subito interrotta, con danni alle strutture, mentre il treno che stava sopraggiungendo si è fermato grazie all'intervento del macchinista riuscito a fermare il convoglio appena in tempo. I Vigili del fuoco hanno quindi proceduto all'evacuazione dei passeggeri - oltre 150 - attraverso un'autoscala. Sulla statale si viaggia per il momento su una sola corsia con notevoli rallentamenti. La circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Lecco e Abbadia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Lecco con la Polizia Stradale e ai tecnici Anas, con un'ambulanza a disposizione. Lungo la statale, è stata chiusa una corsia della carreggiata nord. Difficile valutare i tempi di completo ripristino in quanto va perlustrato lo stato della parete montana che incombe su ferrovia e statale 36.