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le immagini dei soccorsi

Tragedia nel Cremonese, si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di quattro anni e muore

E' accaduto a Rivolta d'Adda, in un'area particolarmente impervia

18 Lug 2026 - 17:19
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