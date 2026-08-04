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© Ansa |  Gente in strada a Pisa dopo il terremoto
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Paura dopo la scossa

Terremoto a Pisa: centinaia di persone in strada

La scossa, di magnitudo 4.3, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. In tantissimi sono usciti da abitazioni e uffici. Il sisma percepito anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara

04 Ago 2026 - 11:59
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