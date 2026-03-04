Terremoto a Catania: a Ragalna 600 segnalazioni di danni

Sono oltre 600 le segnalazioni di danni per il terremoto avvenuto nelle ultime ore in Sicilia e che ha colpito in particolare il comune di Ragalna, in provincia di Catania dove è stato allestito il centro operativo comunale. Anche il municipio ha subito danni. Crolli parziali, in alcuni casi anche significativi, si sono registrati nei muretti stradali e in una cinquantina di edifici privati, soprattutto al Villaggio San Francesco. Danneggiata anche la parrocchia Santa Barbara.