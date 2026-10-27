Teramo, tre operai senza stipendio minacciano di lanciarsi da un'impalcatura alta 10 metri

Tre operai sono saliti su un'impalcatura alta circa dieci metri e minacciano di lanciarsi nel vuoto per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Succede a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, dove i lavoratori si trovano sulla struttura dalle otto del mattino. I tre denunciano di non aver ricevuto i compensi da una ditta impegnata nei lavori in subappalto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri e polizia. Un negoziatore dell'Arma sta parlando con gli operai nel tentativo di risolvere la situazione ed evitare conseguenze drammatiche.