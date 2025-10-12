Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 3
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

omicidio in pieno centro

Tenta fermare pestaggio, ucciso con colpo pistola in testa a Palermo

 Paolo Taormina, la vittima, sarebbe intervenuto per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra

12 Ott 2025 - 08:37
3 foto
palermo