Studente ucciso a La Spezia, i compagni davanti al Municipio con uno striscione: "Giustizia"

Il corteo dei giovani che chiedono giustizia per Abanoud Youssef, il ragazzo di 18 anni accoltellato a morte. I ragazzi hanno steso davanti alle porte chiuse del Municipio uno striscione con scritto "Giustizia per Aba - Vive con noi" e hanno mostrato cartelli tra i quali spicca: "Il tuo ricordo è più forte della tua assenza"