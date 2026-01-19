Logo Tgcom24
Cronaca
tensioni anche davanti alla scuola dell'omicidio

Studente ucciso a La Spezia, i compagni davanti al Municipio con uno striscione: "Giustizia"

Il corteo dei giovani che chiedono giustizia per Abanoud Youssef, il ragazzo di 18 anni accoltellato a morte. I ragazzi hanno steso davanti alle porte chiuse del Municipio uno striscione con scritto "Giustizia per Aba - Vive con noi" e hanno mostrato cartelli tra i quali spicca: "Il tuo ricordo è più forte della tua assenza"

19 Gen 2026 - 11:49
la spezia