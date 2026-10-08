Strage di Linate, 25 anni fa lo scontro tra un Cessna e un MD87: i morti furono 118

"Forse i morti di Linate hanno un messaggio, forse sono un simbolo che ci incoraggia", ha sottolineato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la celebrazione eucaristica in memoria delle vittime che si è tenuta nella Basilica di Sant'Ambrogio. "Sono morti mentre stavano iniziando il viaggio, stavano per alzarsi in volo. A me sembra che dicano anche a noi oggi: alzate il capo. Continuate il nostro viaggio, portate a compimento la vostra vita anche per noi, a nome nostro".