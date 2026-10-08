Strage di Linate, 25 anni fa lo scontro tra un Cessna e un MD87: i morti furono 118

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Si tratta dell'incidente più grave nella storia dell’aeroporto milanese. L'Arcivescovo di Milano: "quei morti simbolo che incoraggia. Ci dicono, alzate il capo e guardate avanti"
Sono passati 25 anni dalla strage di Linate. Era l'8 ottobre del 2001 quando all'aeroporto milanese si scontrano un Cessna e un MD87 della compagnia aerea svedese Sas. Nel disastro morirono tutte le 110 persone a bordo dell’MD-87, i quattro occupanti del Cessna e quattro dipendenti della Sea che si trovavano nel capannone.
"Forse i morti di Linate hanno un messaggio, forse sono un simbolo che ci incoraggia", ha sottolineato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la celebrazione eucaristica in memoria delle vittime che si è tenuta nella Basilica di Sant'Ambrogio. "Sono morti mentre stavano iniziando il viaggio, stavano per alzarsi in volo. A me sembra che dicano anche a noi oggi: alzate il capo. Continuate il nostro viaggio, portate a compimento la vostra vita anche per noi, a nome nostro".
.