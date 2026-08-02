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Il 46° anniversario

Strage di Bologna, il corteo per ricordare le vittime dell'attentato alla stazione

Alle 10.25 di sabato 2 agosto 1980 un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella stazione ferroviaria di Bologna, causando la morte di 85 persone

02 Ago 2026 - 10:27
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