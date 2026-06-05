Stalattiti in valigia, turista austriaco fermato all'aeroporto di Cagliari

Nel bagaglio a mano aveva nascosto sequestro due frammenti di stalattiti e cinque frammenti di quarzite, di diverse dimensioni. Un passeggero austriaco, in partenza per Vienna è stato fermato ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Cagliari-Elmas ed è stato denunciato per "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". L'operazione è stata condotta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il 1/o Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari, con la collaborazione della Polizia di Stato e del personale Sogaer Security.