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© Vigili del Fuoco
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Siracusa, l'auto con mamma e figlia finisce in mare: salvate dai passanti

L'incidente nelle acque del porto piccolo di Ortigia. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra. 

30 Mar 2026 - 21:20
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