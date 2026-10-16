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DOPO LE PROTESTE IN FRANCIA

Scuola, venerdì di passione tra scioperi e occupazioni

Studenti in piazza per il "No Meloni day" e decine di istituti presi nell'onda delle proteste da Nord a Sud

16 Ott 2026 - 10:56
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