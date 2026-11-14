1 di 3
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

A SAN FILI

Scontro frontale in galleria nel Cosentino: morte quattro donne e un uomo

L'incidente ha coinvolto una Jaguar e una Opel a bordo della quale viaggiavano complessivamente cinque persone, tutte decedute

14 Nov 2026 - 17:22
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
cosenza
incidente stradale