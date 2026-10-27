1 di 7
© Polizia
© Polizia
© Polizia

© Polizia

© Polizia

Gli accertamenti della Digos

Scontri del 17 e 18 ottobre, il materiale sequestrato in Brianza

Nelle perquisizioni trovate armi, coltelli, passamontagna, tirapugni e altri oggetti atti ad offendere

27 Ott 2026 - 11:21
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
proteste italia