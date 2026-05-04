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TESTACODA FATALE

Schianto in auto a Forlì: morte due studentesse

Le vittime sono Caterina Romualdi, classe 2003 e Sirin Jaziri, classe 2000

04 Mag 2026 - 13:19
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incidente stradale