Sardegna, vasto incendio in Ogliastra: evacuate un centinaio di persone

Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo, divampato nelle ultime ore, ha raggiunto le porte di Arzana, paese dell'Ogliastra in località Riu Sicaderba. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. "La situazione è drammatica", ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando tre Canadair, e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche due elicotteri dell'Esercito e dell'Aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano: in Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi.