Salerno: tartaruga intrappolata tra i rifiuti, la salvano i volontari Enpa

Grazie al lungo e meticoloso lavoro dei volontari la tartaruga è stata liberata da lenze e altri rifiuti nei quali era rimasta aggrovigliata. Poi le prime cure e il trasferimento al centro di recupero Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove si trova attualmente sotto osservazione. I primi accertamenti hanno evidenziato una malformazione a una pinna anteriore e diverse lesioni riconducibili a un prolungato intrappolamento nei rifiuti marini. Le sue condizioni restano monitorate e le prossime ore saranno decisive per valutarne il percorso di recupero.