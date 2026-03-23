Salerno: tartaruga intrappolata tra i rifiuti, la salvano i volontari Enpa
È stato necessario un lungo e meticoloso lavoro per liberarla da lenze e altri rifiuti. Ora in cura al centro di recupero Anton Dohrn
Pioppina. È stata chiamata così la giovane tartaruga recuperata lungo le spiagge tra Casalvelino e Pioppi, in provincia di Salerno. Il giovane esemplare è stato notato da alcuni passanti tra gli scogli, intrappolato tra corde e materiali vari. L'animale era in evidente difficoltà e i cittadini hanno allertato i volontari dell'Enpa (l'Ente nazionale protezione animali) che sono subito intervenuti.
Grazie al lungo e meticoloso lavoro dei volontari la tartaruga è stata liberata da lenze e altri rifiuti nei quali era rimasta aggrovigliata. Poi le prime cure e il trasferimento al centro di recupero Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove si trova attualmente sotto osservazione. I primi accertamenti hanno evidenziato una malformazione a una pinna anteriore e diverse lesioni riconducibili a un prolungato intrappolamento nei rifiuti marini. Le sue condizioni restano monitorate e le prossime ore saranno decisive per valutarne il percorso di recupero.