Salerno-Avellino, camion con un escavatore urta un cavalcavia: detriti sulle auto in transito

Un camion che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nel territorio comunale di Baronissi, in provincia di Salerno. L'impatto ha provocato il distacco di alcuni pezzi di cemento dalla struttura, finiti sulla carreggiata e su un auto in transito. Non risultano feriti. La circolazione è stata bloccata nel tratto interessato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche sulle condizioni del cavalcavia.