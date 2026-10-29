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l'incidente

Salerno-Avellino, camion con un escavatore urta un cavalcavia: detriti sulle auto in transito

Nello schianto non si sono registrati feriti

29 Ott 2026 - 16:14
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Un camion che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nel territorio comunale di Baronissi, in provincia di Salerno. L'impatto ha provocato il distacco di alcuni pezzi di cemento dalla struttura, finiti sulla carreggiata e su un auto in transito. Non risultano feriti. La circolazione è stata bloccata nel tratto interessato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche sulle condizioni del cavalcavia.

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