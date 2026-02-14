1 di 3
Sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze

Sabotaggi sull'Alta Velocità: le foto dei cavi bruciati

Gli atti dolosi hanno provocato ritardi fino a 140 minuti con conseguenti disagi per i viaggiatori 

14 Feb 2026 - 15:15
alta velocita
sabotaggio