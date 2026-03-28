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Le immagini del recupero

Rovigo, donna e bambino trovati morti in un laghetto artificiale

I cadaveri recuperati a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Le due vittime sarebbero di origini asiatiche

28 Mar 2026 - 16:49
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